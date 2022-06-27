Bakan Kasapoğlu, TVF Spor Lisesi'ni tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Brezilya'da düzenlenen Liselerarası Dünya Voleybol Şampiyonası'nda erkeklerde birincilik elde eden Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Spor Lisesi'ni kutladı.

Kasapoğlu, finalde Tayvan'ı 3-2 yenen TVF Spor Lisesi için yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden ve finalde Tayvan'ı yenerek şampiyon olan TVF Spor Lisesi'ni yürekten kutluyorum. Kadınlarda ülkemizi temsil eden ve üçüncü olarak bronz madalya kazanan Acıbadem Doğa Koleji'ni de tebrik ediyorum. Voleybolda geleceğe umutla bakmamızı sağlayan genç sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."???????