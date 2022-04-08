Bakan Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu'nu kabul etti - Haberler

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Bakan Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu'nu kabul etti

AA - Musa Samur - Güncel
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Bakan Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu'nu kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde Türkoğlu'nun yanı sıra federasyon yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Türk basketbolunun gündemi ve geleceğinin konuşulduğu görüşmede, planlanan yeni projeler de değerlendirildi.

Hidayet Türkoğlu, Bakan Kasapoğlu'na milli takım forması ile "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" ve "Türkiye Basketbol Tarihi" kitaplarını hediye etti.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu'nu kabul etti

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu'nu kabul etti

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu'nu kabul etti

AA / Musa Samur - Güncel

Mehmet Kasapoğlu, Hidayet Türkoğlu, basketbol, Türkiye, Güncel, Haberler

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