Bakan Kasapoğlu: Sporda destan yazmaya devam edeceğiz

ANTALYA'DA'da düzenlenen 10'uncu Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla dönen milli cimnastikçileri İzmir'de karşılayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bakanlık ve hükümet olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sporda destan yazmaya devam edeceğiz" dedi.

ANTALYA'DA'da düzenlenen 10'uncu Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla dönen milli cimnastikçileri İzmir'de karşılayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bakanlık ve hükümet olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sporda destan yazmaya devam edeceğiz" dedi.

Antalya'da düzenlenen 10'uncu Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla dönen milli cimnastikçiler İzmir'de Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı. Adnan Menderes Havalimanı'ndaki karşılamada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin yanı sıra minik ve genç sporcular yer aldı. Genel tasnif ve halka aletinde Avrupa Şampiyonu olarak ilklere imza atan Adem Asil başta olmak üzere tüm sporcuları tebrik eden Bakan Kasapoğlu, karşılama sonrası milli cimnastikçileri Türkiye'nin ürettiği Togg aracıyla evlerine bırakacağını dile getirdi.

Milli cimnastikçi Adem Asil ise "Çok mutluyum, çok gururluyum. Ülkemize bu madalyaları getirmek çok gurur verici. Bakanımıza, federasyonumuza, herkese çok teşekkür ederim. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.