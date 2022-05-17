Bakan Kasapoğlu, Şırnak'ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler

ŞIRNAK (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak'taki temasları kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ile Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Meydanda bulunan vatandaşlarla ve ziyaret ettiği esnafla sohbet eden Kasapoğlu, ikram edilen yöresel lezzetlerin de tadına baktı.

Bakan Kasapoğlu, "Herkes Şırnak'ta Hayat Bulacak" yazısı önünde sporcu ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.