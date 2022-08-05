Bakan Kasapoğlu: 'Seyahatsever'e 50 bine yakın gencimiz başvurdu

GEÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin seyahat ederken 81 ildeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan 'Seyahatsever' projesine şu ana kadar 50 bine yakın başvuru yapıldığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 81 ildeki KYK yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan 'Seyahatsever' projesini DHA'ya anlattı. Ankara'da yeni hizmete girecek olan 4 bin öğrenci kapasiteli Cebeci Site Öğrenci Yurdu'nu inceleyen Bakan Kasapoğlu, "Zaten yurtlarımızın kapıları gençlerimize ardına kadar açık. Yaz boyu gençler yurtlarımızdan ücretsiz bir şekilde istifade etsin, rotalarını oluştursun. 3 gün süre verdik. 81 ildeki tüm yurtlar gençlerin hizmetine sunuldu. 15 Temmuz'da başladı proje, her geçen gün artan talep var. 50 bine yakın gencimiz bu anlamda projeye başvurdu. Geçtiğimiz pazartesi günü kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız, 25 yaşı, 30'a çıkardı. 18- 30 yaş arası gençler yaz boyu bu projeden ücretsiz şekilde istifade ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanındaki yurtları, yeni öğrencilere hazırlama sürecinin hummalı bir şekilde devam ettiğini de bildirerek, "Bir yandan yeni yurtlar, bir yandan yeni modernizasyon çalışmaları. Kapasitemiz zaten şu an itibarıyla 750 bini aştı. Türkiye'nin yurtları olarak dünyanın en güçlü kapasitesine sahip yurtlarıyız. Bu kapasite, önümüzdeki günlerde daha da büyük rakamlara ulaşacak. Onu da paylaşacağım. Gençlerin yurdu, yaz tatilinde Seyahatsever kapsamında geçlerin dolu dolu hizmetinde oluyor, bu da bizim için büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

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Haber- Kamera: Alper ŞAŞMAZ- Mehmet Serkan ŞAFAK/ANKARA,