Bakan Kasapoğlu'ndan Etimesgut Belediyespor'a tebrik - Haberler

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Bakan Kasapoğlu'ndan Etimesgut Belediyespor'a tebrik

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Kasapoğlu'ndan Etimesgut Belediyespor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ampute Futbol Süper Lig'inde 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü'nü yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ampute Futbol Süper Lig'inde 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü'nü yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ampute Futbol Süper Lig'inde 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Etimesgut Belediyespor'u kutluyorum. Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin ardından Süper Lig'de de şampiyonluğa ulaşan Etimesgut Belediyespor'un futbolcularını, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İkincilik kupasının sahibi olan Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü de mücadelesinden dolayı kutluyorum."


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Kasapoğlu Futbol Spor Güncel Haberler

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