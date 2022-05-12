Kasapoğlu: "Çıtamız her zaman daha yukarılara olacak" - Haberler

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Kasapoğlu: "Çıtamız her zaman daha yukarılara olacak"

AA - Güncel
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkışı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuştu. (1)

AA / Güncel

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