Bakan Kasapoğlu, OSTİM Teknik Üniversitesi Genç Ofis açılışına katıldı Açıklaması - Haberler

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Bakan Kasapoğlu, OSTİM Teknik Üniversitesi Genç Ofis açılışına katıldı Açıklaması

AA - Muhammed Boztepe - Güncel
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Bakan Kasapoğlu, OSTİM Teknik Üniversitesi Genç Ofis açılışına katıldı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün itibarıyla Genç Ofislerin sayısının 322'ye ulaştığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün itibarıyla Genç Ofislerin sayısının 322'ye ulaştığını belirtti.

Kasapoğlu, OSTİM Teknik Üniversitesi Genç Ofis açılışında, gençler neredeyse kendilerinin orada olduğunu söyledi.

Yeni açılan Genç Ofisin hayırlı olması temennisinde bulunan Kasapoğlu, iş birliğinde bulunan OSTİM Teknik Üniversitesi yöneticilerine teşekkür etti.

Kasapoğlu, gençlerin talebini dinlediklerini ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gençlerin her daim hizmetindeyiz. Gerek gençlik merkezimiz gerek gençlik kamplarımız, Türkiye'nin dört bir yanında 750 binden fazla öğrencilerimize hizmet eden yurtlarımız, gençlik proje desteklerimiz, burslarımız, kredilerimiz ve pek çok geliştirdiğimiz imkanla gençlerimizin yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Bu Genç Ofisler de bunun en yeni örneklerinden birisi. Bugün itibarıyla Genç Ofislerin sayısı 322'ye ulaştı. Her geçen gün hem üniversitelerimiz hem de liselerimizde gençlerimizin yanında, gençlerimizle olmaya, bu ofislerde gençlerimize kültürel, sanatsal, sportif ve teknolojik imkanları sunmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Genç Ofisi gezen Kasapoğlu, öğrencilerle de bir süre sohbet etti. Genç Ofis içindeki müzik odasına giren Kasapoğlu, burada gençlerle Gesi Bağları türküsünü söyledi.

Bakan Kasapoğlu, programın sonunda geçlerle fotoğraf çektirdi.

Programa, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

AA / Muhammed Boztepe - Güncel

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Mehmet Kasapoğlu gençlik Güncel Haberler

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