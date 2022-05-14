Bakan Kasapoğlu'ndan İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı'na tebrik - Haberler

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Bakan Kasapoğlu'ndan İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı'na tebrik

AA - Halil İbrahim Avşar - Güncel
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Bakan Kasapoğlu'ndan İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) finalde Ukrayna'yı yenerek şampiyon olan İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) finalde Ukrayna'yı yenerek şampiyon olan İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında "24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Ukrayna İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı'nı mağlup ederek altın madalya kazanan Türkiye İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı'mızı canı gönülden kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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