Bakan Kasapoğlu: "(Öğrencilerin kredi borçları faizleri) Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik, Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısında...
AA - Fatih Çakmak - Güncel
Bakan Kasapoğlu: "(Öğrencilerin kredi borçları faizleri) Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik, Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısında detaylıca açıklama yapacak.
Bakan Kasapoğlu: "(Öğrencilerin kredi borçları faizleri) Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik, Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısında detaylıca açıklama yapacak."
AA / Fatih Çakmak - Güncel