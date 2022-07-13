Bakan Kasapoğlu: "(Öğrencilerin kredi borçları faizleri) Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik, Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısında... Bakan Kasapoğlu: "(Öğrencilerin kredi borçları faizleri) Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik, Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısında detaylıca açıklama yapacak. Bakan Kasapoğlu: "(Öğrencilerin kredi borçları faizleri) Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik, Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısında detaylıca açıklama yapacak." AA / Fatih Çakmak - Güncel Güncel Haberler

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