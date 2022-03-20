BAKAN KASAPOĞLU'NUN ACI GÜNÜ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAKAN KASAPOĞLU'NUN ACI GÜNÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun vefat eden amcası İbrahim Kasapoğlu, İstanbul'da toprağa verildi.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun vefat eden amcası İbrahim Kasapoğlu, İstanbul'da toprağa verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun amcası İbrahim Kasapoğlu, Manisa'da bir yakınını ziyaret ettiği sırada kalp rahatsızlığı geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kasapoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

71 yaşında vefat eden İbrahim Kasapoğlu için İstanbul'da, Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti düzenlenen törende, Bakan Kasapoğlu, taziyeleri kabul etti.

KASAPOĞLU'NU YALNIZ BIRAKMADILAR

Cenaze törenine, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'in de aralarında bulunduğu siyaset, iş ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kasapoğlu'nun naaşı defnedilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığı'na götürüldü.

BAKAN KASAPOĞLU'NUN ACI GÜNÜ

BAKAN KASAPOĞLU'NUN ACI GÜNÜ

BAKAN KASAPOĞLU'NUN ACI GÜNÜ

BAKAN KASAPOĞLU'NUN ACI GÜNÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Kasapoğlu, İstanbul, Cenaze, Fatih, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title