Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'a tebrik - Haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'a tebrik Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'u tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'u tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "2021-2022 sezonu Spor Toto 1. Lig play-off final mücadelesi sonrasında Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan İstanbulspor'u kutluyorum. Başarılarda emekleri bulunan futbolcuları, teknik heyeti ve yöneticileri tebrik ediyorum. Sarı-siyahlı camiaya, önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. AA / Emrah Oktay - Güncel İstanbulspor Güncel Haberler

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