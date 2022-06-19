Bakan Kasapoğlu'ndan milli haltercilere tebrik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kasapoğlu'ndan milli haltercilere tebrik

AA - Muhammed Boztepe - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu'ndan milli haltercilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 5 altın, 11 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 23 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 5 altın, 11 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 23 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, "Meksika'nın Leon kentinde gerçekleştirilen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 5'i altın, 11'i gümüş, 7'si bronz olmak üzere 23 madalya kazanan milli haltercilerimizi yürekten kutluyorum. Genç sporcularımız başarısı bizleri gururlandırdı. Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

???????

AA / Muhammed Boztepe - Güncel

Mehmet Kasapoğlu Sonora Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title