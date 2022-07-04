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Bakan Kasapoğlu'ndan Golbol Milli Takımı'na tebrik

AA - Halil İbrahim Avşar - Güncel
Bakan Kasapoğlu'ndan Golbol Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Finlandiya'da düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Golbol Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i mağlup ederek şampiyon olan 19 Yaş Altı Golbol Kadın Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Finlandiya'da düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Golbol Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i mağlup ederek şampiyon olan 19 Yaş Altı Golbol Kadın Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Finlandiya'nın Lahti kentinde düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Golbol Şampiyonası'nda İsrail'i finalde mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan 19 Yaş Altı Golbol Kadın Milli Takımı'mızı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Genç millilerimizin başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, millilerimize başarılarının devamını diliyorum"

AA / Halil İbrahim Avşar - Güncel

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