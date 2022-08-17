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Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere "Seyahatsever" müjdesi

Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere 'Seyahatsever' müjdesi

Güncel Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 81 ildeki GSB yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan "Seyahatsever" projesine ilişkin önemli bir müjdeyi duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 81 ildeki GSB yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan "Seyahatsever" projesine ilişkin önemli bir müjdeyi duyurdu.

Kasapoğlu, proje kapsamında GSB yurtlarında kalınan gün sayısını 3 günden 5 güne çıkardıklarını söyledi.

"Seyahatsever" projesi kapsamında 18-30 yaş arası gençler, 15 Temmuz tarihinden itibaren öğrenci şartı aranmaksızın GSB yurtlarında ücretsiz barınabiliyor.

AA / Musa Samur - Güncel

Mehmet Kasapoğlu Güncel Haberler

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