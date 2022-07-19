Bakan Kasapoğlu'ndan Genç Hekimler Kampı'na ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'daki "Genç Hekimler Ustalarıyla Birlikte" kampını ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının İstanbul Marmaracık Gençlik Kampı'nda farklı illerdeki üniversitelerin tıp fakültelerinde eğitimine devam eden hekim adayları veya yeni mezun olmuş hekimlere yönelik düzenlediği kampta bulunan gençlerle yakından ilgilendi.

Gençlerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında, binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirilen gençlik kamplarına bakanlık olarak büyük önem verdiklerini söyledi.

Genç Hekimler Kampı'nın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcı gençlere teşekkür eden Kasapoğlu, "Ümit ediyorum ki bu birlikteliğimizi güçlendirerek devam ettiririz. Çünkü bu tür birliktelikler tecrübenin aktırılması, gençler arasındaki etkileşim açısından önemli. Her zaman sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Hayallerinizi destekleme noktasında yanınızda olacağız"

Gençliğin Türkiye'nin en büyük gücü olduğuna vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gençler neredeyse bakanlık olarak biz oradayız. Gençlik ofisleri, gençlik kampları, yurtlar, spor tesisleriyle her daim hizmetinizdeyiz. 2022'yi 'Gençlik Katılım Yılı' ilan ettik. Katılımcılık, bizim çalışma felsefemiz. Gençlerimiz karar verme, uygulama süreçlerinde olsun istiyoruz. Bu süreci birlikte yürütmek en büyük arzumuz. Sadece 2022 değil, her zaman sizlerin katılımınız bizim için önemli. Gençlerimizle birlikte hem bugünümüze hem de yarınlarımıza dair umutlarımızı hayallerimizi büyütme amacımız var."

"Sizler hayal kurun hayallerinizi bir an olsun bırakmayın ve hayallerinizin peşinden koşun. Bizler sizin hayallerinizi destekleme noktasında yanınızda olacağız." diyen Kasapoğlu, "Fikir sizden, destek bizden" projesine de değindi.

Bakan Kasapoğlu, "İnanıyorum ki hekim adayı arkadaşlarımızın da bu anlamda desteklenmesi gereken projeleri vardır. Bu yöndeki çabalarınıza bakanlık olarak destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.