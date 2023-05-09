BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ÇEVRE PROJELERİNE DAVET

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mevcut enerji kaynakları yetersiz hale geldi. Temiz enerjiyi yaygınlaştırmak gerekir. İnsanların bilinçlenmesi ve gereken adımların artması önemli. Gençlik merkezleri ve kamplarımızda çevre projeleri yer aldı. Gençlerin katkılarından istifade ettik. Herkesi duyarlılık ve yeni projeler noktasında daha çok katkı vermeye davet ediyorum dedi.

İzmir'de 9- 11 Mayıs 2023 tarihlerinde Fuarizmir'de düzenlenen We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı ile Wenergy Temiz Enerji Teknolojileri Fuar ve Kongresi'nin açılışına; AK Parti'nin İzmir milletvekili adayı da olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Bakan Kasapoğlu, çevre konusunun bugünden yarına uzanan bir vizyon çerçevesinde düşünülmesi gerektiğini belirtip, kısıtlı kaynakların doğru kullanımı ve geleceğin ihtiyaçlarının doğru planlanmasının mümkün hale geleceğini kaydetti. Şehirlerin büyümesine bağlı olarak ihtiyaçların arttığını anlatan Kasapoğlu, Son yıllarda çevre ve geri dönüşüm gibi kavramların daha fazla hesaba katılması memnuniyet verici. İnsanların hayat kalitesini düşürmeden çözüm geliştirmeliyiz. Sorunların sürekli şekilde değiştiğini görüyoruz. Çözüm arayışları da bu dinamizme uymalı. Fuarlar, somut örneklerle bu vizyonları bize sunuyor diye konuştu.

'TEMİZ ENERJİYİ YAYGINLAŞTIRMAK GEREKİR'

Şehirlerdeki çevre sorunlarının minimize edilmesi, hacmi büyüyen atıkların geri dönüşüme kavuşturulmasının kritik olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, şunları söyledi

Enerjinin de bu anlamda artan bir gereksinim olarak üzerinde düşünmemiz gereken konu olduğunun farkındayız. Mevcut enerji kaynakları yetersiz hale geldi. Temiz enerjiyi yaygınlaştırmak gerekir. İnsanların bilinçlenmesi ve gereken adımların artması önemli. Sıfır atık konusunda Emine Erdoğan'ın çalışmalarını, Birleşmiş Milletler'in bu konuyu bir model olarak tüm dünyaya sunması; ülkemiz için bir kazanımdır. Hep birlikte yaşanılabilir bir dünya ve çevre inşa etme; herkes için sorumluluk ve gönüllülük konusudur. Bakanlık olarak gençlere yönelik destek çalışmasında öncelikli bunu düşündük. Gençlik merkezleri ve kamplarımızda çevre projeleri yer aldı. Gençlerin katkılarından istifade ettik. Herkesi duyarlılık ve yeni projeler noktasında daha çok katkı vermeye davet ediyorum.

'DOĞANIN DÜZENİNİ BOZMAMAK ARZUMUZ'

Geri dönüşümün enerji tasarrufunu kolaylaştırdığını belirten Vali Köşger de israfın önüne geçilmesinin ekonomiye de katkı sağladığına dikkat çekti. Köşger, Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık kampanyası dünyada da ses getirmiştir. İzmir'imizde atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması, geri dönüşüme kazandırılması amacıyla düzenlenen bu fuarın sıfır atık kampanyasıyla da örtüştüğüne inanıyorum. Hep birlikte gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakacağız. Doğal kaynakları olabildiğince az kullanmak için temiz enerji teknolojilerinin giderek yaygınlaştığını gözlemliyorum. Güneş, rüzgar ve jeotermal gibi temiz ve yenilenebilir kaynakları daha da yaygın kullanılarak, doğanın düzenini bozmamak; hepimizin arzusudur dedi.

'ATIKLARI KAYNAĞINDA AYRIŞTIRIYORUZ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer de değişimin mümkün olduğunu belirterek, İzmir'de yaşamı birleşe birleşe dönüştürüyoruz. Dünyada çöp üreten tek tür; insandır. Dönüşüm önce zihnimizde başlamalı. Geleceğin dünyasını inşa etmek istiyorsak, ekoloji ve ekonomi arasında uyumu tarif etmek zorundayız. Çünkü doğa yoksa, hayat da yok diye konuştu.

İzDönüşüm projesini de anlatan Soyer, şunları söyledi

İzDoğa ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairemizin başlattığı bu çalışmayla İzmir için hayal ettiğimiz 3 büyük hedefe aynı anda ulaşıyoruz. Birincisi doğayı koruyoruz. İkincisi şehrimizin ekonomisini güçlendiriyoruz. Üçüncüsü sokak toplayıcılarını istihdam ediyor, sağlıklı çalışma koşulları sunuyoruz. Şehrimizdeki atıklar kaynağında, sıfır noktasında ayrıştırıyoruz. Geçtiğimiz nisan ayında Karşıyaka, Karabağlar, Buca ve Narlıdere'nin ardından Bornova, Bayraklı ve Menderes ilçelerimizi de ağa kattık. Çeşme'de ise tekstil atıklarımız İzDönüşüm tarafından toplanıyor. Bu süreci şu anda 8 ayrı ilçemizde büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Gururla söyleyebilirim ki; bu İzmir nüfusunun 3'te 1'i demek. Bu süreçte, kurduğumuz ayrıştırma sistemi ve kamuoyu oluşturma faaliyetleriyle tüm İzmirlileri ambalaj atıklarını çöp yerine, geri dönüşüm kutularına atmaya teşvik ettik. ve İzmir'in sağduyulu insanları bu çağrımızı yanıtsız bırakmadı.

İZMİR'E ÇEVRE ATIK OSB TALEBİ

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Özpoyraz da Türkiye'de güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, Temiz enerji dönüşümünde güneş, ön plana çıkıyor. İzmir de temiz enerji yatırımlarında güneş ve rüzgar enerjisi konusunda şanslı illerden biridir. Temiz enerjinin yaygınlaştırılması kadar döngüsel ekonomiye önem veriyoruz. Bu 2 fuarın hazırlanmasında da odamız büyük destek verdi diye konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise son yıllarda küresel risklerin ilk sıralarında iklim krizinin yer aldığını ifade etti. Temiz enerji kaynaklarının kullanılmasının arttırılması gerektiğini anlatan Yorgancılar, dünyada satın alma kullanma ve atma döneminin bittiğini hatırlatarak İzmir'de 1 milyon metrekareye yakın çevre atık organize sanayi bölgesi kurulması için talep topladık. İzmir'de sanayi arsası üretme konusunda sıkıntılar var. Konuyla ilgili destek bekliyoruz dedi.

Konuşmaların ve açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol, fuarı gezip, firma yetkilileri ile bilgi alışverişinde bulundu.