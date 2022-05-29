Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş Başkanı Çebi'ye tebrik - Haberler

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Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş Başkanı Çebi'ye tebrik

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş Başkanı Çebi'ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübü'nde yapılan olağan seçimli genel kurulda tekrar başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübü'nde yapılan olağan seçimli genel kurulda tekrar başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübünde yapılan olağan seçimli genel kurulda tekrar başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi için kutlama mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaş Kulübü'nün BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik ediyorum. Siyah-beyazlı kulübün başkan ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Kasapoğlu Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Güncel Haberler

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