Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Üniversite Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Üniversite Oyunları'nda 22 altın, 19 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 47 madalya kazanarak rekor kıran sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"228 üniversitenin katılımıyla Polonya'da gerçekleştirilen ve 15 branşta mücadele ettiğimiz Avrupa Üniversite Oyunları'nda 22 altın, 19 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 47 madalya kazanarak güzel bir başarıya imza attık. 2018 yılında düzenlenen organizasyona göre başarısını ikiye katlayarak rekor kıran genç sporcu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. Genç yaşta aldıkları bu başarıların katlanarak artacağına inancım tam. Bu yolda sizlere destek olan başta aileleriniz ve antrenörleriniz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."