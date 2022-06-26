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Bakan Kasapoğlu'ndan Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan karatecilere tebrik

AA - Fatih Gazioğlu - Güncel
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Bakan Kasapoğlu'ndan Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan karatecilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda bugün madalya kazanan karatecileri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda bugün madalya kazanan karatecileri tebrik etti.

Yayımladığı kutlama mesajında Bakan Kasapoğlu, "Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın ilk gününde altın madalya kazanmanın sevincini yaşıyoruz. Erkekler kumite 60 kiloda altın madalya kazanan milli karatecimiz Eray Şamdan'ı kutluyorum. Kadınlar kumite 55 kiloda bronz madalyanın sahibi olan milli karateci Tuba Yakan'ı da tebrik ediyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği olanlara teşekkür ediyor, 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Fatih Gazioğlu - Güncel

Akdeniz Oyunları Mehmet Kasapoğlu Cezayir Güncel Haberler

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