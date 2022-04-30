Bakan Kasapoğlu mutfağa girdi, gençlere iftar menüsü hazırladı

Ramazan ayı boyunca bakanlık yurtlarında kalan öğrencilerin iftar sofralarına konuk olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu kez 81 ilden gelen gençleri iftarda ağırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ünlü şeflerinden Türev Uludağ ile mutfağa girerek iftar menüsü hazırlayan Kasapoğlu, öğrencilere servisi de kendi elleriyle yaptı.

Kasapoğlu, geride kalan günlerde sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla gençleri iftara davet etmişti. Bakan Kasapoğlu, 81 ilden belirlenen 250 genci Cevizlibağ Atatürk Yurdu'nda verdiği iftarda misafir etti. Türev şef ile mutfağa girerek çorbadan tatlıya kadar elleriyle iftar menüsü hazırlayan Kasapoğlu, misafirlerine servisi de kendisi yaptı.

İftarda gençlere hitap eden Bakan Kasapoğlu, "Sizlerle ramazanın ilk gününden beri illerde buluştuk. Sizler bizi misafir ettiniz, bu kez biz de sizleri misafir edelim dedik ve mutfağa girerek, sizler için yemekler hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir." dedi.

Kadir Gecesi gençleri iftarda misafir eden Kasapoğlu, "Bugün çok da özel bir gün aslında. Bir yandan sizinle buluştuğumuz bir gün, diğer yandan da ramazanın en özel gecesini icra edeceğiz. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı bir gece. Rabbim bu gecenin kadrini kıymetini bilenlerden eylesin, dualarımızı, ibadetlerimizi kabul etsin." ifadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu buluşmaya 'gençlik buluşması' dedik. 81 ilden gelen arkadaşlarımızla yeni açılan bu yurdumuzda... Biliyorsunuz bu yurt, Cevizlibağ Atatürk Yurdumuz en büyük yurtlarımızdan biri. Ama bu bloğu yeni açtık. Buluşmayı da burada gerçekleştiriyoruz. Dün Gümülcine'deydik, Batı Trakyalı kardeşlerimizle iftarda, sahurda birlikteydik. Apayrı bir heyecan vardı. Şimdi ise Kastamonulu, Kayserili, Samsunlu, Elazığlı arkadaşlarımız var. Türkiye'nin her yanından güzel kardeşlerim burada, bundan büyük heyecan yok. Var olun arkadaşlar, iyi ki geldiniz."

Bakan Kasapoğlu, bugüne özel olarak hem gençlerle buluşmanın hem de mutfağa girerek gençlere yemek hazırlamanın kendisi için çok özel olduğunu dile getirerek, "Türev şef sağ olsun hazırlığın birçoğunu o yaptı, ona da teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Çorbasından tatlısına kadar, hakikaten ince bir gayret var. İnanıyorum ki bu İstanbul programımız hepimiz için güzelliklere vesile olur." diye konuştu.

İftar sonrası gençlerle çay sohbeti de yapan Kasapoğlu, gençlerin bayramını da kutlayarak, şunları kaydetti:

"Bayram hepimiz için bir neşe kaynağı, bir sevinç vesilesi olsun. Rabbim bizleri, sevdiklerimizi, tüm insanlığı esenliğe, selamete kavuştursun. Döndüğünüzde illerinize, memleketlerinize lütfen başta aileleriniz olmak üzere sevgili kardeşlerimize gönül dolusu selamlarımı iletin. Geceniz, gününüz, yarınınız aydınlık olsun, mübarek olsun. Sağ olun, var olun."