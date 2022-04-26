Bakan Kasapoğlu, merhum Dr. Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret etti - Haberler

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Bakan Kasapoğlu, merhum Dr. Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret etti

AA - Tevfik Durul - Güncel
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Bakan Kasapoğlu, merhum Dr. Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Batı Trakya davasının sembol ismi Dr. Sadık Ahmet'in Gümülcine'de bulunan kabrini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Batı Trakya davasının sembol ismi Dr. Sadık Ahmet'in Gümülcine'de bulunan kabrini ziyaret etti.

Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Gümülcine Seçilmiş Müftülüğünün ortak düzenlediği iftar programına katılmak üzere kente gelen Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile bir araya geldi.

Buradaki görüşmelerinin ardından Batı Trakya davasının sembol ismi Dr. Ahmet'in, Kahveci Mezarlığında bulunan kabrini ziyaret eden Kasapoğlu, merhumun kabri başında dua etti.

Programlarında Kasapoğlu'na, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu eşlik etti.

AA / Tevfik Durul - Güncel

Mehmet Kasapoğlu, Batı Trakya, Sadık Ahmet, Türkiye, Güncel, Haberler

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