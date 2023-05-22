BAKAN KASAPOĞLU MEMLEKETİ KULA'DA ESNAFI ZİYARET EDİP, 28 MAYIS'TAKİ SEÇİMLERDE DESTEK İSTEDİ

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde, semt pazarını gezip, alışveriş yaptı, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretlerinin yanı sıra Kula grisi TOGG da Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda sergilendi.28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için çalışmaları sürdüren Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önceki gün İzmir'de başladığı programını memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde tamamladı. Beraberindeki heyetle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılan spor tesisinde geceyi geçiren Bakan Kasapoğlu, sabahın erken saatlerinde semt pazarında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. İlçe protokolünün de eşlik ettiği ziyaretler çerçevesinde pazar esnafı ve Kulalı hemşehrileriyle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, esnaf ve vatandaşlarla tek tek sohbet edip istek ve sorunlarını dinledi. Pazar esnafından bol bol alışveriş de yapan Bakan Kasapoğlu, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hemşehrilerini kırmayıp kitap ve çeşitli hediyeler dağıttı. 28 Mayıs'ta yapılacak 2.tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçtirmek için Kula halkından destek isteyen Bakan Kasapoğlu, öğle saatlerine kadar yaptığı ziyaret ve temasların ardından Alaşehir ilçesindeki programına katılmak için memleketi Kula'dan ayrıldı.Öte yandan, Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretlerinin yanı sıra Kula grisi TOGG da Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda sergilendi. 6 renkten birinin Kula grisi olması nedeniyle gururlu olduklarını dile getiren vatandaşlar, TOGG ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirip aracın içini deneyimledi.

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