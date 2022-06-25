Bakan Kasapoğlu, Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Okçuluk Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen üçüncü ayağında altın madalya kazanan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Okçuluk Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen üçüncü ayağında altın madalya kazanan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağında Büyük Britanya'yı mağlup ederek altın madalya kazanan Makaralı Yay Kadın Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Milli sporcularımız Yeşim Bostan Uçar, Ayşe Bera Süzer ve Songül Lök'e Türk bayrağını gururla dalgalandırdıkları için teşekkür ediyor, başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." AA / Halil İbrahim Avşar - Güncel Fransa Güncel Haberler

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