Bakan Kasapoğlu, İzmir'deki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi

İZMİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, İzmir'deki üniversitelerin rektörleriyle toplantı yaptığı bildirildi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, valiliği ziyaret eden Bakan Kasapoğlu'nun şeref defterini imzaladığı belirtildi.

Bakan Kasapoğlu'nun Vali Yavuz Selim Köşger ve İzmir'deki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldiği,toplantıda bakanlığın sorumlu olduğu konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu kaydedildi.