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Bakan Kasapoğlu, İzmir'de düzenlenen 10K 19 Mayıs Yol Koşusu'na katıldı

Bakan Kasapoğlu, İzmir'de düzenlenen 10K 19 Mayıs Yol Koşusu'na katıldı

Güncel Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Maraton İzmir çerçevesinde düzenlenen 10K 19 Mayıs Yol Koşusu'na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Maraton İzmir çerçevesinde düzenlenen 10K 19 Mayıs Yol Koşusu'na katıldı.

Konak ilçesindeki Şair Eşref Bulvarı'nda başlayan yarışın startını, Bakan Kasapoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.

Halka açık yarışa çok sayıda sporsever ilgi gösterdi.

Bakan Kasapoğlu, başlangıcın ardından bir süre koşarak sporculara eşlik etti.

Kaynak: AA / Halil Şahin - Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mehmet Kasapoğlu İzmir Güncel Haberler

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