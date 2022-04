Bakan Kasapoğlu İyilik Şampiyonası'nı tanıttı: "Saatlerimizi iyiliğe ayarlıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda, Türkiye'de ilk olma niteliği taşıyan İyilik Şampiyonası'nın takımları, paydaşları, görevleri ve ödülleri için tanıtım toplantısı düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Saatlerimizi iyiliğe ayarlıyoruz ve şu andan itibaren 81 ilimizde Tuzla Belediyemizin yakmış olduğu bir ateşle artık zaman iyilik için işleyecek" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda, Türkiye'de ilk olma niteliği taşıyan İyilik Şampiyonası'nın takımları, paydaşları, görevleri ve ödülleri için tanıtım toplantısı düzenlendi. Tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve çok sayıda genç katıldı.

İyilik Şampiyonası, İstanbul'daki lise ve üniversite öğrencilerinin iyilik oyunları oynayarak puanlar toplayıp ödüller kazanabilecekleri ve 3 ay sürecek yarışma. Tüm masrafları, bir sosyal sorumluluk projesi olarak Tuzla Belediyesi tarafından karşılanan İyilik Şampiyonası'nda 4'er kişilik gruplar, kitap ve oyuncak toplama, atık kağıt ve pil toplama, kedi, köpek ve kuş yuvası yapma, iyilik projeleri, sosyal aktivitelere katılma gibi iyiliğe değer kategorilerde verilen görevleri yerine getirecek ve ödüllerin sahibi olacak. İyilik Şampiyonası'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İyilik Şampiyonası, gelecek yıllarda tüm Türkiye'den katılımcılara açılması planlanan bir proje olmasına karşın 2022 yılında yalnızca İstanbul'daki lise ve üniversite öğrencilerinin katılımına açık olacak.

Yarışma sonucunda Paris turu, Kudüs turu, Bosna turu, Endülüs turu, Balkan turu gibi ana ödüllerin yanı sıra karting, Doğu Ekspresi ödülü, akvaryum gezisi, derbi maçı bileti, sinema bileti, konser bileti, bowling, buz pateni, tiyatro-müzikal ödülü, kitap çeki ve mükellef sofra ödülü gibi alt ödüller de sahiplerini bulacak.

Bakan Kasapoğlu burada yaptığı konuşmasında İyilik Şampiyonası ile gönül hareketine renk katacaklarını belirterek, "Dünyaya rol model olan gençliğimizi yine iyiliğe, güzelliği ve daha iyi olmaya teşvik eden bu ince fikirli bu proje için Tuzla Belediyemizle iş birliği yapıyoruz" dedi.

"BU PROJEYİ İNŞALLAH HEP BİRLİKTE 81 İLİMİZE BİRLİKTE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Başlangıçta İstanbul için öngörülen bir proje olduğu bilgisini veren Kasapoğlu, "Bu projeyi inşallah hep birlikte 81 ilimize birlikte yaygınlaştıracağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı yani sizin bakanlığınız, bu gönül çalışmasında bu gönül iş birliğinde 'Ben de varım' diye tüm kuruluşların ve tüm gençlerin her daim yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"SAATLERİMİZİ İYİLİĞE AYARLIYORUZ"

Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Ben her bir etabında ayrı ayrı ödüllerin, teşviklerin olduğu ve nihayetinde de bu şampiyonaya bütün gençlerimizi davet ediyorum. Unutulmaz, özgün ve sevgi dolu bir hikaye yazmak için gençler, gelin takımınızı kurun ve potansiyelinize inanın. Şampiyonaya başvurun. Ben, her hafta farklı bir etabın gerçekleştirileceği şampiyonada her hafta muhteşem performanslara şahit olacağımıza inanıyorum. 15 farklı türde iyilik yapma imkanı bulacağınız bu yarışta en özel ve en güzel kısmın aslında herkesin kazanacak olması. Saatlerimizi iyiliğe ayarlıyoruz ve şu andan itibaren 81 ilimizde Tuzla Belediyemizin yakmış olduğu bir ateşle artık zaman iyilik için işleyecek."

"ÇOK KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE 4 BİNE YAKIN GENCİMİZİN BİNE YAKIN TAKIM KURARAK BU YARIŞMAYA BAŞLADILAR"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise şunları söyledi:

"Bu şampiyonayı aslında iyiliğe yönelik farkındalığı artırmak, iyilik için gençlerimizin dinamizmini daha aktif hale getirmek, bireysel ve toplumsal olarak iyilik halini artırmak, iyiliği gençler ile geliştirmek üzere tasarladık. Basit ama çok iyilik dolu görevler tarif ettik. Çok kısa bir süre içerisinde 4 bine yakın gencimizin bine yakın takım kurarak bu yarışmaya başladılar. Tuzla'dan başlayarak İstanbul'a kadar iyilik elçisi olarak her yere yayıldılar. İyiliği bulaştırarak da devam ettiler bu yarışmalara."

Tanıtım toplantısı, Bakan Kasapoğlu'nun gençler ile özçekim yapmasının ardından son buldu.

