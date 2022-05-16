Bakan Kasapoğlu, işitme engelli milli sporcuları tebrik etti - Haberler

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Bakan Kasapoğlu, işitme engelli milli sporcuları tebrik etti

AA - Erkan Tiryaki - Güncel
Bakan Kasapoğlu, işitme engelli milli sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) 44 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) 44 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Milli sporcuların 8 altın, 19 gümüş ve 17 bronz olmak üzere toplam 44 madalya elde ettiği Caxias do Sul kentindeki düzenlenen organizasyon, sona erdi.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında sporcuları kutlayarak, "Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Erkan Tiryaki - Güncel

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