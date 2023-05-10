BAKAN KASAPOĞLU İNCİRALTI BÖLGESİNDEKİ İMAR SORUNUNU ÇÖZDÜK

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaklaşık 50 yıldır İnciraltı bölgesinde devam eden imar sorununu çözdüklerini belirterek, Dededen toruna kadar intikal eden, 50 yıllık sorunu çözdük. Burası plansız olarak kaderine terk edilmiş bir bölgeydi. İzmir'e yakışmıyordu. İzmir için kolları sıvadığımız ilk gün imar sorunu gündemimize geldi. Bu özlemi hep birlikte gideriyoruz dedi.

AK Parti'den İzmir'de milletvekili adayı gösterilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Göztepe Spor Kulübü Amatör Branşlar Yerleşkesi açılış törenine katıldı. Törende konuşan Kasapoğlu, Burada sağlık ve termal tesisleri olacak. İzmir sağlık turizminin merkezi haline gelecek. Yatay mimarinin merkezde olduğu, 3 katı geçmeyecek yapılarımızdan bahsediyorum. İzmir'in sağlık turizminde marka olmasının önünü açıyoruz. Spor tesisleri için ayırdığımız alanlarla da İzmir'in spor kenti olmasının önünü açıyoruz. Kulüplerimize yer tahsisi yapacağız. Kapalı spor salonumuzun da müjdesini veriyorum. Buraya çok özel bir salon yapacağız. Ayrıca spor okullarımız da yer alacak. Tüm projeler için bakanlık olarak, diğer kurum kuruluşlarımızla başlangıcı verdik, talimatı verdik. Sporu birlikte büyüteceğiz. Sağlık turizmini birlikte büyüteceğiz diye konuştu.

'İZMİR DE BİR SPOR ŞEHRİ'

Göztepe Spor Kulübü'ne de çok özel bir tesis kazandıracaklarını belirten Kasapoğlu, Tarihi tören için buradayız. İzmir'in için tarihi bir gün, gençler için sporcular için özel bir gün. İzmir'in her alanda marka değerini yükseltmek en büyük hedefimiz. Bu güzel şehri yukarı doğru taşımak, yıldızını daha da parlatmak hepimizin görevi. İki müjdemizi verdik. İnciraltı İzmir'in en güzel mekanlarından biri. İzmir de bir spor şehri. Bu kentte birbirinden kıymetli kulüpler var. Amatör Branşlar Yerleşkesi için buradayız. Pek çok yıldız, pek çok başarı için buradayız. Voleybol, basketbol, hentbol sporcuları için burası mekan olacak. Burada ev sahibi olacaklar. Yeni salonlarımız olacak. Olimpik branşlar için havuzumuz olacak. 3 adet sentetik saha ve tenis kortlarımız olacak. Çocuklar için eğlence alanlarımız olacak. Sporcular, çocuklar ve aileler için çok keyifli alanlar olacak. Kısa zamanda tamamlanması için birlikte çalışacağız. Kaybedecek vaktimiz yok ifadelerini kullandı.

MAHMUT ATİLLA KAYA BU ALAN İZMİR'E YAKIŞMIYORDU

Bakan Kasapoğlu'nun İzmir sporunu geliştirmek için çok büyük emek verdiğini söyleyen AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Sayın Bakanımız İzmir'in 30 ilçesine, tüm mahallelerine, köylerine dokundu. Statların ve tesislerin olmadığı dönemde önce Gürsel Aksel Stadı ve ardından Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı inşa etti. Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bakanımız İzmir'e güç olmaya geldim dedi. 100 yıllık camiaların tesisleşmesi için gerekeni yapacağını söyledi. Göztepe'ye çok güzel bir tesis kazandırıldı. İnciraltı'nda dededen toruna kalan 50 yıldır problem vardı. Vatandaşlarımız dişinden artırmış, ailelerinden kalmış arazilerine yerel yönetimlerin açtığı davalar sonucu imar planları uygulayamıyordu, iptal edilmişti. Burada 5 bin dönümlük hak sahibi hemşerilerimizin kullanamadığı bir alan vardı. İzmir'e yakışmıyordu. İnciraltı'ndaki sorun bakanımız sayesinde çözüldü dedi.

MEHMET SEPİL GÖZTEPE'NİN ARTIK ÖNÜ AÇIK

Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi ve Amatör Branşlar Başkanı Mehmet Sepil ise kulübün tarihi bir gün yaşadığını belirtti. Göztepe Spor Kulübü Amatör Branşlar Yerleşkesi'nin her zaman hayali olduğunu ifade eden Sepil, Göztepe için tarihi bir gün. Bakanımız Kasapoğlu'nun teşrifiyle tesislerimizi hayata geçireceğiz. Biz 17 branşımızla binlerce gence hizmet veriyoruz. Burada en önemli sorun tesisleri yapabilecek alandı. Bakanlıkla istişare halindeydik. Bize müjdeyi verdiler. Burayı amatör sporcuların kullanımına açacağız. 9 yıl önce başkan seçildiğimde 'Bizim güçlü bir kulüp olabilmemiz için tesis yapmak lazım' demiştim. Stadımızı bitirdik. Gürsel Aksel Stadı Türkiye'nin en güzel stadı. Stadımızın yapılmasında bakanımız ve vekilimiz Mahmut Atilla Kaya'nın emekleri vardı. Stadımızı uzun süredir işletmeye açamıyorduk. Spor yasası çıktı. Stadımızı da işletmeye açacağız. Altyapı projesi olan Torbalı projesinde kanuni engeller aşılıyor. Şu an 5 değişik branşta milli oyuncularımız var. Tesisleşmede bize yardım eden herkesin başımızın üstünde yeri var. Birçok spor branşını barındıran, en modern amatör branşlarla ilgili tesisimizi yapacağız. En kısa sürede tesisimizi bitireceğiz. Göztepe'nin önü artık açıktır. Yüzlerce amatör sporcumuzu yetiştireceğiz ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İnciraltı'ndaki arazilerde hak sahibi vatandaşlar, Bakan Kasapoğlu'na çiçek takdim etti. Ardından Göztepe bünyesindeki sporcu çocuklar, Kasapoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)