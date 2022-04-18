Bakan Kasapoğlu iftarını öğrencilerle açtı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iftarını Kars'ta üniversite öğrencileriyle açtı.

Bakan Kasapoğlu, Kars'ta AK Parti İl Başkanlığı'nı ve valiliği ziyaret etti. Ardından iftarını açmak üzere İpekyolu Erkek Öğrenci Yurdu'na geçen Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle sohbet edip iftarını açtı. Yemek sonrası yaptığı konuşmada öğrencilerden Kars'ta açılan Gençlik Merkezi'nden faydalanmalarını isteyen Kasapoğlu, "Türkiye genelinde 800 tane yurdumuz var, 750 binden fazla da sizler gibi arkadaşlarımız var. Pek çoğunuzla iletişim kanalları aracılığıyla iletişim kuruyoruz. Ama böyle aynı sofrayı, aynı ekmeği paylaşmanın ayrı bir hazzı var. İnşallah rabbim farklı vesilelerle, farklı imkanlarla sizlerle bir arada olmayı nasip eder. Sizler bizler için çok değerlisiniz. Bugün güzel bir Gençlik Merkezi açtık. Hem orayı gidin görün, hem oranın imkanlarından istifade edin. Çünkü sizler için açtık" dedi.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra Nuri Paşa Kız Öğrenci Yurdu'na geçerek, kız öğrencilerle bir araya geldi.

(Serkan Erkoç/İHA)