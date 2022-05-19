Bakan Kasapoğlu: Her alanda gençlerin yanında olduk (2) - Haberler

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Bakan Kasapoğlu: Her alanda gençlerin yanında olduk (2)

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Bakan Kasapoğlu: Her alanda gençlerin yanında olduk (2)

BAKAN KASAPOĞLU, GENÇLERLE KONSERE KATILDIBakan Kasapoğlu ödül töreninin ardından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Bakanlık tarafından düzenlenen 'Merve Özbey' konserine katıldı.

BAKAN KASAPOĞLU, GENÇLERLE KONSERE KATILDI

Bakan Kasapoğlu ödül töreninin ardından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Bakanlık tarafından düzenlenen ' Merve Özbey' konserine katıldı. Konser öncesi dereceye giren yarışmacılara ödüllerini veren Kasapoğlu, "Gençlik haftası demek coşku demek, Gençlik Haftası demek heyecan demek, Gençlik Haftası demek Milli Mücadele zaferinin kutlanışı demek" dedi. Kasapoğlu, daha sonra Merve Özbey konserini gençlerle birlikte izledi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Gençlik Haftası, Merve Özbey, gençlik, Mayıs, Güncel, Haberler

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