Bakan Kasapoğlu, gençleri "30Altı İklim Zirvesi"ne davet etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kasapoğlu, gençleri "30Altı İklim Zirvesi"ne davet etti

AA - Erkan Tiryaki - Güncel
Bakan Kasapoğlu, gençleri '30Altı İklim Zirvesi'ne davet etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iklim değişikliğinin tüm yönlerinin ele alınacağı "30Altı İklim Zirvesi"ne tüm gençleri davet etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iklim değişikliğinin tüm yönlerinin ele alınacağı "30Altı İklim Zirvesi"ne tüm gençleri davet etti.

Bakanlık tarafından 10 Haziran Cuma günü İstanbul Zorlu PSM'de yapılacak zirveye gençleri çağıran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gençler bizim umudumuz, geleceğimiz. Onların iklim değişikliğiyle mücadeleyi sahiplenmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Yaşadığımız yerleri doğru kullanmak, doğru yaşatmak ve gelecek nesillere en güzel şekilde devretmek durumundayız. Bunu da gençlerimiz ile birlikte başarabiliriz. Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliği ile mücadelede farkındalığın arttırılması, önlemlerin değerlendirilmesi amacıyla düzenleyeceğimiz zirvenin amacına ulaşacağına inanıyorum."

AA / Erkan Tiryaki - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title