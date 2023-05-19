Bakan Kasapoğlu, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kasapoğlu, "19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı istiklal meşalesinin 104'üncü yılında yine aynı ruhla, aynı inançla ve aynı azimle yarınlara yürüyoruz. Bugünlerimizin, yarınlarımızın teminatı gençlerimizle birlikteyiz ve gençlerimizin omzunda inşallah Türkiye Yüzyılı, sporda, sanatta, bilimde, sanayide, teknolojide, her alanda güçlü bir yüzyıl olarak yükselecek ve biz de bugüne kadar olduğu gibi gençlerimizin önünü her alanda açmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz sadece ülkemizin değil, insanlığın umudu. Adalet anlayışıyla, inancıyla, gayretiyle, enerjisiyle güçlü bir gençliğimiz var, gençlerimizle gurur duyuyoruz. Gençlerine, çocuklarına bir bayram armağan eden bir ülkeyiz. O da ayrı bir gurur vesilesi. Ben bu özel günde tüm milletimizin Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum ve inanıyorum ki gençlerimizle birlikte Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında inşallah bu kutlama çok özel olacak, çok farklı olacak ve yarınlar gençlerimizle birlikte daha aydınlık olacak" diye konuştu.