Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe Safiport'u kutladı - Haberler

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Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe Safiport'u kutladı

AA - Halil İbrahim Avşar - Güncel
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Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe Safiport'u kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Safiport'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Safiport'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2021-2022 sezonu Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Safiport'u kutluyorum. Üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Safiport'un başarısında emeği olan oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyorum. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni de final serisindeki mücadelesinden dolayı kutluyorum."

AA / Halil İbrahim Avşar - Güncel

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