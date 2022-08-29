Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu milli yelkenci Artun Şenol'u tebrik etti

Güncel Haberler

Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu milli yelkenci Artun Şenol'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsviçre'de düzenlenen IQ FOIL Gençler ve Küçükler Dünya Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategorisinde altın madalya kazanan milli yelkenci Artun Şenol'u kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsviçre'de düzenlenen IQ FOIL Gençler ve Küçükler Dünya Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategorisinde altın madalya kazanan milli yelkenci Artun Şenol'u kutladı.

Kasapoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İsviçre'deki Silvaplana Gölü'nde gerçekleşen IQ FOIL Gençler ve Küçükler Dünya Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategorisinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Artun Şenol'u yürekten kutluyorum. Genç yaşında elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran milli yelkencimize başarılarının devamını diliyorum. Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Güncel

Dünya Şampiyonası İsviçre Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title