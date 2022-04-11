Bakan Kasapoğlu, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı tebrik etti - Haberler

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Bakan Kasapoğlu, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı tebrik etti

AA - Muhammed Boztepe - Güncel
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Bakan Kasapoğlu, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı, Peru'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kazandıkları bronz madalya nedeniyle tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı, Peru'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kazandıkları bronz madalya nedeniyle tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "Peru'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'mızı yürekten tebrik ediyor, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İlk kez katıldıkları organizasyonda bizleri gururlandıran ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan sporcularımızın başarısının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammed Boztepe - Güncel

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