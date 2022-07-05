Bakan Kasapoğlu, Cezayir'de Tekvando Milli Takımı'nı ziyaret etti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekvando Milli Takımı'nı ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekvando Milli Takımı'nı ziyaret etti. 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden sporcuları izlemek için Cezayir'in Oran kentine gelen Kasapoğlu, Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final maçını izledikten sonra müsabakalarını bitiren Tekvando Milli Takımı'na ziyarette bulundu. Burada madalya törenine katılan Kasapoğlu, kadınlar +67 kiloda birinci olan milli tekvandocu Nafia Kuş'un altın madalyasını takdim etti. Kasapoğlu ayrıca bir süre sohbet ettiği sporcularla fotoğraf çektirdi. Törende, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş da yer aldı. AA / Muhammed Boztepe - Güncel Akdeniz Oyunları Mehmet Kasapoğlu Cezayir Güncel Haberler

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