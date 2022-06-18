Bakan Kasapoğlu: "Bu iş birliği ruhunu güçlendireceğiz"
AA - Atilla Hancı - Güncel
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'daki Atletizm Pistinin açılış programına katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'daki Atletizm Pistinin açılış programına katıldı.
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"Bu iş birliği ruhunu güçlendireceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi demek her türlü taassubun, en başta kurum taassubunun, bürokratik oligarşinin, sen ben anlayışının tarihe gömüldüğü anlayış demek, birlik ruhu demek beraberlik ruhu demek. Üretim demek, işte eser demek, hizmet demek"
AA / Atilla Hancı - Güncel