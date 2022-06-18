Bakan Kasapoğlu: "Bu güzel şehir, artık spor turizminde de marka, gözbebeği bir şehir olacak"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'daki Atletizm Pistinin açılış programına katıldı.

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"Tesis zincirimize adeta birer inci tanesi gibi birer birer, özenle, hassasiyetle ülkemize kazandırdığımız tesislerden bir tanesini daha hizmete alıyoruz"

"Kültürün, inancın bu anlamda kültür ve inanç turizminin gözbebeği olan bu güzel şehir, artık spor turizminde de marka gözbebeği bir şehir olacak"