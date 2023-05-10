Bakan Kasapoğlu, BMC işçileriyle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in Bornova ilçesindeki Pınarbaşı Semti'nde bulunan BMC tesislerinde işçilerle bir araya geldi.

AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Kasapoğlu, seçim çalışmaları kapsamında BMC'nin Pınarbaşı tesislerini ziyaret etti.

Tesislerde yöneticiler ve işçiler tarafından karşılanan Kasapoğlu, daha sonra eşi Betül Kasapoğlu ile yemekhanede işçilerle yemek yedi.

Yemeğin ardından burada işçilere hitap eden Kasapoğlu, çalışanların ülkenin gelişmesinde ve refahında paylarının çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Üretim ve teknolojinin yükselen bir değer olduğunu aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin ekonomik ve sanayideki büyümesi, ihracattaki gelişimi siz olmadan olmaz. O yüzden biz ülkemizdeki tüm emekçi kardeşlerimizle gurur duyuyoruz ve onun için sizin bu anlamdaki emeklerimizin karşılığını en güçlü şekilde karşılama, ortaya koyma adına sizin bugününüzü, yarınınızı teminat altına alma adına hem ilgili kurumlarımız çalışıyor hem de hükümetimiz bu anlamda hassasiyeti en üst düzeyde. Yeni çabalarla ve çalışmalarla, işte ücret düzenlemeleriyle, çalışma hayatı düzenlemeleriyle ortaya koyuyor."

Bugüne kadar hükümet olarak hep çalışanın, emekçinin yanında olduklarını ifade eden Kasapoğlu, "Şartlar ne olursa olsun emekçi kardeşlerimizin hakkını en güzel şekilde koruma adına onları mağdur etmeme adına yanınızda olduk. Yine şartlar ne olursa olsun, dünyanın konjonktürü, ekonomik durumlar ne olursa olsun hep hükümet olarak sizlerin kardeşleri olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

" Türkiye'yi inşaya birlikte devam edeceğiz"

14 Mayıs seçimlerine 4 gün kaldığını hatırlatan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu sürede de sizlerden en güçlü şekilde desteğinizi talep ediyoruz. Hem bugüne kadarki kazanımlarımız adına hem bundan sonraki sürecin birlikte yönetme, bundan sonra ülkemizin yıldızını sizlerle birlikte daha da yükseklere taşıma adına hem Sayın Cumhurbaşkanımız için hem İzmir'de AK Partimiz için, tüm aday arkadaşlarımız için sizlerden destek talep ediyoruz. İnanıyoruz ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizler bizlerle birlikte bu yolu yürüyeceksiniz. Sizin güçlü desteğinizle ve milletimizin teveccühünde 14 Mayıs sonrası yeni bir dönem başlayacak. Emekçiler, üreticiler, ülkemin gençleri, kadınları adına daha güçlü Türkiye'yi inşaya birlikte devam edeceğiz."

Ziyarette, BMC İcra Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Murat Yalçıntaş ile BMC Kara Araçları Genel Müdürü Bülent Santırcıoğlu da bulundu.