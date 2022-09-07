Bakan Kasapoğlu: Birinci faz ilk yerleştirmede yüzde 80'lik rekora imza attık

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin, "Tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin, "Tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik. Ülke olarak birinci faz ilk yerleştirmemizde yüzde 80'lik rekor bir orana imza attık" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara Cebeci Yurdu'nda, gençlik ve spor il müdürlerinin de çevrim içi katıldığı basın toplantısında, bakanlığa bağlı yurtların başvuru sonuçlarını açıkladı. Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi yurt başvurularına ilişin birinci faz çalışmalarının tamamlandığını belirterek, yapılan başvuruların 12 kamu kurumu tarafından değerlendirildiğini aktardı. Kasapoğlu, "Başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimiz; gelir, başarı ve sosyal durum kriterleri esas alınarak tamamen dijital ortamda, objektif bir şekilde öncelik sıralamalarını belirleyen bir puanlamayla tespit edildiler. Bu kriterler esas alınarak bir sıralama ortaya konuldu" diye konuştu.

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