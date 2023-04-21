Bakan Kasapoğlu, bayram namazını İzmir'de kıldı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bayram namazını, İzmir'de, Bilal-i Habeşi Camisi'nde kılıp, ardından halkla bayramlaştı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bayram namazını, İzmir'de, Bilal-i Habeşi Camisi'nde kılıp, ardından halkla bayramlaştı.

İzmir'de 1'inci Bölge ilk sırada milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bayram namazını Buca ilçesindeki Bilal-i Habeşi Camisi'nde kıldı. Bakan Kasapoğlu, namazın ardından cami önünde halkla bayramlaşıp, gevrek ikram etti.