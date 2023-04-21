Bakan Kasapoğlu, bayram namazını İzmir'de kıldı
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GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bayram namazını, İzmir'de, Bilal-i Habeşi Camisi'nde kılıp, ardından halkla bayramlaştı.
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bayram namazını, İzmir'de, Bilal-i Habeşi Camisi'nde kılıp, ardından halkla bayramlaştı.
İzmir'de 1'inci Bölge ilk sırada milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bayram namazını Buca ilçesindeki Bilal-i Habeşi Camisi'nde kıldı. Bakan Kasapoğlu, namazın ardından cami önünde halkla bayramlaşıp, gevrek ikram etti.Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, "Hepimizin bayramı mübarek olsun. Bugün güzel İzmir'de Bilal-i Habeşi Camisi'nde tüm kardeşlerimizle birlikte bayram namazını eda ettik. Ramazan ayı, rahmet ayı, cehennem azabından kurtulma ayı. Millet olarak, beraber olarak bu mübarek ayı en güzel şekilde idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz. Rabb'im hepimizi bu güzel iklime; huzurla, sağlıkla, hep beraber eriştirsin. Bayramlar ayrı bir birlik ortamı, beraberlik ortamı, kardeşlik iklimi. İnanıyorum ki, tüm insanların birliğine, İslam aleminin birliğine, beraberliğine vesile olsun. Zor süreçlerden geçtik. 6 Şubat itibarıyla art arda yaşadığımız depremler ve yitirdiğimiz kardeşlerimize, bu vesileyle Rabb'imden rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Rabb'im bizleri, tüm insanlığı bu felaketlerden korusun inşallah. Hepimizin bayramı mübarek olsun. Rabb'im günümüzü, yarınımızı, mutlu, sağlıklı ve bugün olduğu gibi omuz omuza, bu güzel cemaatimizle hep daim etsin. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel