BAKAN KASAPOĞLU, BAYRAM NAMAZINI İZMİR'DE KILDI

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bayram namazını İzmir'de Bilal Habeş-i Camisi'nde kıldı. Bakan Kasapoğlu, namazın ardından cami önünde vatandaşlarla bayramlaştı.

İzmir'de 1'inci Bölge ilk sırada milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bayram namazını Buca ilçesindeki Bilal Habeş-i Camisi'nde kıldı. Bakan Kasapoğlu, namazın ardından cami önünde vatandaşlarla bayramlaşıp, gevrek ikram etti. Namazın ardından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Hepimizin bayramı mübarek olsun. Bugün güzel İzmir'de Bilal-i Habeşi Camisi'nde tüm kardeşlerimizle birlikte bayram namazını eda ettik. Ramazan ayı rahmet ayı, cehennem azabından kurtulma ayı. Millet olarak, beraber olarak bu mübarek ayı en güzel şekilde idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz. Rabbim hepimizi bu güzel iklime huzurla, sağlıkla, hep beraber eriştirsin. Bayramlar ayrı bir birlik ortamı, beraberlik ortamı, kardeşlik iklimi. İnanıyorum ki tüm insanların birliğine, İslam aleminin birliğine, beraberliğine vesile olsun. Zor süreçlerden geçtik. 6 Şubat itibarıyla art arda yaşadığımız depremler ve yitirdiğimiz kardeşlerimize, bu vesileyle rabbimden rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim bizleri, tüm insanlığı bu felaketlerden korusun inşallah. Hepimizin bayramı mübarek olsun. Rabbim günümüzü, yarınımızı, mutlu, sağlıklı ve bugün olduğu gibi omuz omuza, bu güzel cemaatimizle hep daim etsin. Allah yardımcımız olsun" dedi.