Bakan Kasapoğlu: Bakanlığımız yurtlarına 415 bin 305 gencimiz başvuru yaptıGENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) yurt başvurularına ilişkin, "2022-2023 eğitim-öğretim dönemi için bakanlığımız yurtlarına 415 bin 305...

Bakan Kasapoğlu: Bakanlığımız yurtlarına 415 bin 305 gencimiz başvuru yaptı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) yurt başvurularına ilişkin, "2022-2023 eğitim-öğretim dönemi için bakanlığımız yurtlarına 415 bin 305 gencimiz başvuru yapmış oldu" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde bakanlık yurtlarına yapılan başvurulara ilişkin Cebeci Site Yurdu'nda açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu, öğrenci bilgilerinin 12 farklı kamu kuruluşu tarafından dijital ortamda doğrulandığını ifade ederek, "Özellikle öğrencilerimizin gelir durumu, başarı durumu ve sosyal durum kriterleriyle bir puanlama ve puanlama çerçevesinde bu süreç tamamlanır tamamlanmaz yerleştirme sürecini başlatmış olacağız" ifadesini kullandı. Kasapoğlu, başvuru değerlendirme sürecinin tamamen objektif kriterlerle, şeffaf şekilde yapıldığını sözlerine ekledi.

Görüntü dökümü:

- Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları

- Kasapoğlu'nun basın mensuplarıyla basketbol oynaması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Alper ŞAŞMAZ/ANKARA,