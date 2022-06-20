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Bakan Kasapoğlu, Avrupa üçüncüsü Erkek Kılıç Milli Takımı'nı tebrik etti

AA - Halil İbrahim Avşar - Güncel
Bakan Kasapoğlu, Avrupa üçüncüsü Erkek Kılıç Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Erkek Kılıç Milli Takımı'nı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Erkek Kılıç Milli Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Erkek Kılıç Milli Takımı'nı yürekten kutluyorum. Tarihte ilk kez madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası alanda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

AA / Halil İbrahim Avşar - Güncel

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