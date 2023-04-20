Bakan Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda madalya alan güreşçileri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit ile bronz madalya kazanan Nesrin Baş ve Evin Demirhan Yavuz'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit ile bronz madalya kazanan Nesrin Baş ve Evin Demirhan Yavuz'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, "Hırvatistan'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcumuz Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdi. Kariyerindeki 6. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcumuzu tebrik ediyorum. Şampiyonada bronz madalya kazanan Nesrin Baş ve Evin Demirhan Yavuz'u da gönülden kutluyor, bu tarihi başarılarda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.