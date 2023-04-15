BAKAN KASAPOĞLU, AMATÖR SPORCULARLA BİR ARAYA GELDİ

Bakan Kasapoğlu Sağlıktan eğitime kadar devasa eserler, projeler var (2)

İzmir'de 1'inci bölge 1'inci sıra AK Parti milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, kentteki seçim programı kapsamında Karabağlar ilçesinde amatör spor kulüpleri yöneticileri ve sporcularla bir araya geldi. Programda Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra AK Parti'nin İzmir milletvekili adayları, amatör spor kulübü başkanları ve partililer yer aldı. Program kapsamında sporcuların taleplerini dinleyen Bakan Kasapoğlu, Sıcak, dostane bir ortamda güzel bir kampanyaya başladık. İzmir, Türkiye'nin batıya açılan kapısı. Bu süreçte İzmirlilerle bir arada olmak büyük bir gurur. İnşallah bu gururu birlikte yaşayacağız. İzmir'in her anlamdaki yükselişini, tüm İzmir halkına hizmet etmeyi bir onur göreceğiz. Cumhurbaşkanımızın 21 yıldır ortaya koyduğu iddialar var. O iddialar hamdolsun birer birer gerçekleşti. Bir iddiamız gerçekleştiğinde yeni bir iddia ortaya attık. Yola devam ettik. İşte onlardan biriyle geldik buraya. 'Togg' ile geldik. İzmir'in sokaklarında dünden beri Togg ile o gururu temsil ediyoruz. Bizim milletimiz her şeyin en güzeline layık. Milletimize hizmet etmeyi bir vazife biliyoruz. İki dinamik alan olan gençlik ve sporda Türkiye'nin geldiği noktaya bakıldığında 81 ilin mahallelerine köylerine kadar tesislerin kurulduğunu görüyoruz. İzmir'deki iki tane devasa stadı gördünüz. Bunu en güzel şekilde yaptık diye konuştu.

'BURAYA KLASİK BİR SEÇİM ÇALIŞMASI İÇİN GELMEDİM'

İzmir'de gençlerin, kadınların ve engellilerin spor erişimini zirve noktaya taşıyana kadar çalışacaklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, İzmir'deki gençlik çalışmalarımızı büyüterek güçlendireceğiz. Karabağlar İzmir'in yoğun genç nüfusuna sahip ilçelerden birisi. Bununla birlikte en geniş anlamda spor yatırımlarına ihtiyacı olan ilçe. Gençlerin bakanı olarak an itibariyle Karabağlar'daki gençlik yatırımlarımızı ve spor yatırımlarımızı masaya yatırıyoruz. İnanıyorum ki en kısa zamanda bu açığı tamamlama anlamında, yeni bir zirveyi yakalama anlamında büyük adımlar atacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki hafta adımlarımızı somut olarak paylaşacağız. Ben buraya klasik bir seçim çalışması için gelmedim. Benim amacım İzmir'in ihtiyaçlarını ilçe ilçe, mahalle mahalle tespit etmek. İnşallah Karabağlar bunun ilk adımı olsun. Bu buluşmayı çok önemli bir buluşma olarak görüyorum. İnanıyorum ki burada alacağımız kararlar Karabağlar ve İzmir adına bir ufuk olacak dedi. (DHA)