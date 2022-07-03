Bakan Kasapoğlu, Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 7. gününde 12 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "19. Akdeniz Oyunları'nın yedinci gününde halter, yüzme ve atletizm branşlarında 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazanan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil eden sporcularımıza teşekkür ediyorum. Başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, devam eden organizasyonda mücadele edecek sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.