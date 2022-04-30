Bakan Kasapoğlu, AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nın iftar programına katıldı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu 20 yılda, AK Parti teşkilatları, sadece seçim kazanmadı, her girdiği seçimi yeni rekorlarla kazandı. Bu dava bir emanete sahip çıktı, kanla, terle, gözyaşıyla, şehitlerin ve gazilerin emanetiyle kurulan bu cumhuriyete, bu demokrasiye, bu medeniyete, bu milletin kutsal değerlerine sahip çıktı" dedi.

Çorum Valiliği ziyaretinin ardından Çorum Fuar Alanı'nda düzenlenen AK Parti Çorum İl Başkanlığının iftar programına katılan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 20 yıldan beri milletin gönlüne yer etmiş, mazlumların duasında yaşayan, ezilenlerin gür sesi, suskun dünyanın hür insanının, göründüğü gibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her geçen gün çıtasını yükselten bir dava olduğunu söyledi.

AK Parti'nin davasının vicdan anlayışıyla, adalet ve kalkınma anlayışıyla dünyaya model olan bir dava olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Bizler inşallah hep birlikte, sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğündeki bu kutlu davayı yarınlara daha güçlü bir şekilde ulaştırmanın çabasını ve gayretini yaşıyoruz. Bu 20 yılda, AK Parti teşkilatları, sadece seçim kazanmadı, her girdiği seçimi yeni rekorlarla kazandı. Bu dava bir emanete sahip çıktı, kanla, terle, gözyaşıyla, şehitlerin ve gazilerin emanetiyle kurulan bu cumhuriyete, bu demokrasiye, bu medeniyete, bu milletin kutsal değerlerine sahip çıktı. İşte 20 yıllık mücadele, bunun mücadelesi, 20 yıllık gayret, bunun gayreti.

Çorum'un İstiklal Harbi'nde en fazla şehit veren şehirlerden biri olduğunun ifade eden Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şehir kahramanların ve şehitlerin şehri, İşte onların torunları buradalar, bu kutsal vatan için yine, ecdatlarının izinde, canla, başla ve azimle kutlu yarınlara yürüyorlar. İşte bu şerefi ve gururu paylaşmak, bu güzel akşamda sizlerle beraber olmak bizler için ayrı bir mutluluk. İnanıyorum ki Çorum'u tıpkı diğer iller gibi, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, nasıl 20 yılda farklı bir noktaya getirdiysek, inşallah bundan sonraki süreçte de, yine el ele vereceğiz, teşkilatımızla, Cumhur İttifakımızla el ele vereceğiz. Milletvekillerimizle ve yerel yönetimlerimizle el ele vereceğiz, bu hizmet çıtamızı daha yukarılara taşıyacağız

Çorum'un çocukları, gençleri ve kadınları için çalıştıklarını anlatan Kasapoğlu,

"Çorum'daki spor tesisleşmesini görüyorsunuz, eğitimde, sağlıkta ve sanayide nasıl çok farklı boyutlara geldiysek, gençlik ve spor yatırımlarında da Çorum'u bir marka şehir hale getirme noktasında el birliğiyle güçlü bir şekilde yürüyoruz. Salonlarıyla, semt sahalarıyla, gençlik merkeziyle, yurtlarıyla, havuzlarıyla, sadece Çorum'un merkezinde değil, ilçelerine kadar, köylerine kadar, bu kalkınma mücadelesini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve partililer katıldı.