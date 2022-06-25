Bakan Kasapoğlu: 6 ayda 2 bin 232 madalya ile gurur yaşadık

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2022 yılının ilk 6 ayında sporcularımız uluslararası müsabakalarda 34 farklı branşta 621 altın, 695 gümüş, 916 bronz toplamda 2 bin 232 madalya kazandı" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılının ilk 6 ayında kazanılan başarılara vurgu yaptı. Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımız uluslararası müsabakalarda 34 farklı branşta 621 altın, 695 gümüş, 916 bronz toplamda 2 bin 232 madalya kazandı. Bu başarıların arkasında çok planlı bir çalışma var. Sistemimizi 4 ana eksen üzerine inşa ettik. Nasıl mı? Yeteneği erken keşfediyoruz. Yeteneği doğru yönlendiriyoruz. Yeteneği geliştirecek tesis ve bilimsel yaklaşımı hazırlıyoruz. Performans takibini yapıyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel